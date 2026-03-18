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Petro confirma que bomba sin explotar hallada en Colombia es del Ejército ecuatoriano

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Bogotá, 17 mar (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este martes que se confirmó que la bomba sin explotar que fue hallada en la frontera con Ecuador es del Ejército del país vecino, por lo que su Gobierno enviará una «nota de protesta diplomática».

«Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática», expresó Petro en la red social X. EFE

jga/joc/gad

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