Petro confirma que la abogada disidente del chavismo María Alejandra Díaz está en Colombia

2 minutos

Bogotá, 18 ago (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó este lunes que la abogada disidente del chavismo María Alejandra Díaz está en Colombia, después de que el pasado 6 de agosto su Gobierno le otorgara asilo diplomático.

«Colombia es un país que garantiza el asilo político», escribió Petro en X al comentar la noticia de que Díaz, según dijo ella misma en esa red social, está en el país andino tras salir, «en compañía de parte de la familia», de la residencia de la Embajada de Colombia en Caracas.

La abogada, quien fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la chavista y extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), afirmó en las últimas semanas que hace más de dos meses fue notificada de que «el Gobierno venezolano se negaba a otorgar salvoconducto», debido a que, «según ellos», no «existía ninguna persecución».

Díaz, que denunció el año pasado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha «incumplido» lo establecido en la ley al no publicar los resultados desglosados de la controvertida victoria del chavista Nicolás Maduro, proclamada en las presidenciales de 2024, pidió respeto a su «condición de asilada debido al peligro que representa salir de la residencia del embajador sin la debida protección».

En ese sentido, el Gobierno colombiano aseguró el pasado 6 de agosto que concedió asilo a la abogada, quien, dijo la Cancillería en un comunicado entonces, «argumentó ser víctima de persecución por motivos políticos e ideológicos por parte del Estado venezolano».

En el mismo mensaje que se refirió al caso de Díaz, Petro abogó por la liberación de decenas de colombianos que están detenidos en Venezuela, acusados de conspirar contra el Gobierno de Maduro y quienes, según sus familiares, «no son criminales».

«Esperamos el retorno de todos los colombianos detenidos en Venezuela», señaló el mandatario.

Los colombianos fueron detenidos en diferentes lugares del país vecino en el último año, tiempo durante el cual sus familiares prácticamente no se han podido comunicar con ellos. EFE

jga/joc/psh