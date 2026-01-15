Petro confirma que la reunión con Trump en la Casa Blanca será el próximo 3 de febrero

Bogotá, 14 ene (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó este miércoles que la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca se celebrará el próximo 3 de febrero.

«El Consejo de Ministros tiene un tema (sobre narcotráfico), que es el que ha intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia -entre los gobiernos, entre los presidentes- que ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero, ya veremos los resultados de esa reunión, que es determinante», expresó Petro. EFE

