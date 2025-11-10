Petro considera un «gran éxito» la IV Cumbre de la CELAC y UE celebrada en Santa Marta

1 minuto

Santa Marta (Colombia), 9 nov (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, celebró el «gran éxito» que, en su opinión, fue la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) que concluyó este domingo en la ciudad caribeña de Santa Marta.

«Creo que es un gran éxito, en mi opinión, y vamos a lograr que hablar en común solucione problemas en común», manifestó Petro en la declaración a la prensa que dio al concluir la reunión.

Petro señaló que «ningún país por sí solo puede solucionar los problemas de la humanidad. Y la manera no es que un país por sí solo se arrogue el derecho de solucionarnos, sino que lo hagamos entre todos».

«En estos 50 puntos de la declaración conjunta demostramos al mundo que es posible ponernos de acuerdo y que es posible en términos de diferencias lograr consensos», agregó.

La IV Cumbre CELAC-UE, que inicialmente estaba prevista para estos 9 y 10 de noviembre en Santa Marta, capital del departamento caribeño de Magdalena, se redujo a una sola jornada y este mismo domingo las delegaciones asistentes aprobaron la declaración final, con los temas centrales del encuentro, y dos declaraciones adicionales sobre seguridad ciudadana y la economía del cuidado. EFE

