Petro conversa con Sheinbaum sobre Oriente Medio, la unión latinoamericana y la Celac

1 minuto

Bogotá, 11 mar (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, conversó este miércoles por teléfono con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, sobre temas como la guerra en Oriente Medio y la unión latinoamericana, informaron fuentes oficiales.

La Presidencia colombiana señaló en X que durante la conversación, la mandatario mexicana confirmó la participación de su país en la reunión que los jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) tendrán el próximo 21 de marzo en Bogotá con mandatarios africanos.

«El país estará representado por el canciller (secretario de Relaciones Exteriores de México) Juan Ramón de la Fuente», agregó el despacho de Petro, que no dio más detalles sobre la conversación del mandatario con Sheinbaum.

Bogotá acogerá entre el 18 y 21 de marzo el Foro de Alto Nivel de la Celac y la Unión Africana (UA), que busca fortalecer la cooperación política, económica y cultural entre ambas regiones.

En la reunión de jefes de Estado del 21 de marzo, Colombia entregará a Uruguay la presidencia pro tempore de la Celac.

En noviembre pasado, el país andino acogió en Santa Marta la IV Cumbre de la Celac y la Unión Europea, un encuentro que estuvo marcado por la baja asistencia de jefes de Estado de ambos lados del Atlántico. EFE

