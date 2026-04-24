Petro convoca manifestación el 1 de mayo contra alza de intereses y por una constituyente

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Bogotá, 23 abr (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, convocó este jueves a manifestaciones el 1 de mayo en todas las plazas del país contra el alza de los tipos de interés y en favor de la convocatoria de una asamblea constituyente para hacer las reformas que no le aprobó el Congreso.

«Este 1 de Mayo nos vemos en la calles. Los invito a movilizarse en todas las plazas públicas de los municipios de Colombia», dijo en su cuenta de X sobre el Día de Trabajo, que encabezará por última vez como mandatario ya que el próximo 31 de mayo se celebrarán elecciones para escoger a su sucesor, con una posible segunda vuelta el 21 de junio.

Según Petro, uno de los motivos de la convocatoria es «contra el alza de la tasa de interés», un tema por el que mantiene un duro enfrentamiento con el Banco de la República (autoridad monetaria), al que acusó hoy en un discurso en el departamento de Boyacá de subir los tipos al 11,25 %, «como estúpidamente han hecho», no para controlar la inflación sino «para ver si nos ganan las elecciones».

El otro objetivo de las manifestaciones es «proclamar el poder ciudadano constituyente y recoger las firmas» para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que espera entregar al Congreso el próximo 20 de julio, día en que se instala el nuevo periodo legislativo.

Según Petro, la constituyente «no cambiará la Constitución de 1991, sino (que) le agregará y aclarará los textos que han sido bloqueados por sectores que no quieren el Estado Social de Derecho en Colombia».

Entre los cambios que aspira a hacer por esa vía señaló las reformas de la salud, de las pensiones, de la justicia, de los servicios públicos y «del régimen político».

«Se reformarán las instituciones económicas para garantizar la verdadera independencia del Banco de la República que coordine la política antiinflacionaria en coherencia con el crecimiento económico y el empleo en el país», indicó.

Igualmente buscará que una asamblea constituyente «garantice el salario (mínimo) vital y móvil y reducción de la jornada de trabajo de acuerdo al aumento de la productividad. El trabajo debe tener estabilidad por orden constitucional», agregó.

Otras reformas que busca hacer son para establecer el derecho a la educación preescolar y a la superior, así como el derecho de los campesinos a la tierra, concluyó en su mensaje en X. EFE

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