Petro critica campaña presidencial de derecha, pese a que no puede intervenir en política

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Bogotá, 13 mar (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, criticó este viernes la campaña de la senadora uribista Paloma Valencia, candidata presidencial de la coalición derechista ‘La gran consulta por Colombia’ para las elecciones del próximo 31 de mayo, pese a que legalmente no puede intervenir en política electoral.

Al citar un mensaje en X que señala que la candidata es mujer y su compañero de fórmula, Juan Daniel Oviedo, es un hombre homosexual, Petro afirmó: «Cambios son cambios, pero los vampiros están listos ahí, detrás de pelucas y banderolas rojas y sonrisas, y sus colmillos están sedientos por retornar al poder y despedazar al pueblo humilde de Colombia».

«No los dejaremos. Colombia es para la vida y no para la muerte, así se disfrace de todos los colores», dijo el mandatario.

La legislación colombiana prohíbe al presidente y a otros altos cargos como los alcaldes y gobernadores tomar parte en las actividades de las agrupaciones políticas, así como intervenir en política utilizando su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato o partido.

Valencia obtuvo 3,23 millones de votos en ‘La gran consulta por Colombia’ celebrada el pasado domingo, en paralelo a las elecciones legislativas colombianas, y Oviedo fue segundo con 1,25 millones de papeletas, lo que impulsó su nominación para la Vicepresidencia, que buscará ganar en las elecciones del 31 de mayo.

Petro hizo un comentario en aparente referencia a Oviedo al señalar: «Aquí estamos para defender el salario vital a como dé lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros».

En primer lugar en las encuestas van el senador de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido de Petro, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria. EFE

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