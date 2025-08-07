The Swiss voice in the world since 1935

Petro cuestiona la posesión de Perú sobre la isla fluvial amazónica de Santa Rosa

Bogotá, 7 ago (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, cuestionó este jueves en Leticia la posesión de Perú sobre la isla de Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, y, en medio de una tensión diplomática, acusó al Gobierno del país vecino de incumplir el tratado de 1922 que estableció los límites entre los dos países en ese cauce de agua.

«Que me expliquen por qué a la que llaman isla de Santa Rosa ha llegado un helicóptero ruso con militares, si esa isla, de común acuerdo, no se ha decidido que sea del Perú (…) ¿Cuando nos hemos reunido para decir que esa isla debe tener un alcalde y una bandera peruana y no colombiana?», expresó Petro en Leticia, capital del departamento del Amazonas.

El presidente, que este jueves cumple el tercero de sus cuatro años en el cargo, decidió trasladar a Leticia los actos conmemorativos del 206 aniversario de la Batalla de Boyacá, que selló la independencia de Colombia, y que tradicionalmente se hacen en un monumento histórico del centro del país, como una muestra de soberanía. EFE

