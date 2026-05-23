Petro decreta duelo nacional de tres días por la muerte de Totó la Momposina

2 minutos

Bogotá, 23 may (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó este sábado duelo nacional de tres días por la muerte de la cantante Totó la Momposina, una de las máximas exponentes de la música tradicional del Caribe y referente de ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé.

«Duelo nacional de tres días por una mujer de excelso arte caribeño y colombiano: homenaje nacional a Totó la Momposina a la que se le condecorará póstumamente con el mayor grado de la medalla creada por (el libertador Simón) Bolívar: la Cruz de Boyacá», expresó Petro en la red social X.

El decreto señala que durante tres días «se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y en las Embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior» en honor a la artista, fallecida el martes a los 85 años de edad.

Sonia Bazanta Vides, nombre de pila de la artista nacida el 1 de agosto de 1940 en Talaigua, en la llamada región de la Depresión Momposina (departamento de Bolívar), de cuya cultura y tradición musical tomó el nombre artístico, falleció el domingo 17 de mayo en Celaya (México), informaron sus hijos en un comunicado.

«Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo. Su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes marcaron la vida de innumerables personas», indicaron sus hijos.

Totó la Momposina dedicó más de seis décadas a preservar y difundir los ritmos afroindígenas y campesinos de la región Caribe colombiana, llevando esa tradición a escenarios internacionales y convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana.

La artista participó en festivales alrededor del mundo y grabó discos emblemáticos como ‘La Candela Viva’, ‘Pacantó’ y ‘La Bodega’, además de interpretar canciones como ‘El pescador’ y ‘Yo me llamo cumbia’, convertidas en himnos de la música popular colombiana.

La cantante se despidió de los escenarios en septiembre de 2022 con un concierto en el Festival Cordillera, donde compartió escenario con artistas como Adriana Lucía y Nidia Góngora en una presentación celebrada como homenaje a su legado musical y cultural.

Según sus hijos Marco Vinicio, Angélica María y Eurídice Salomé, sus restos mortales serán trasladados desde México a Bogotá el próximo 27 de mayo y se le hará un homenaje póstumo de cuerpo presente en el Capitolio Nacional. EFE

jga/eav