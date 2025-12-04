Petro defiende en la frontera con Venezuela un «acuerdo democrático» para el país vecino

2 minutos

Bogotá, 3 dic (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, se reunió este miércoles en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, con representantes del país vecino a quienes expresó su rechazo a cualquier forma de violencia y su apoyo a un «acuerdo democrático nacional» para poner fin a la crisis en la nación petrolera.

«Me he reunido en Cúcuta con fuerzas sociales, empresariales y obreras de Venezuela. Quieren ser una voz que rechace toda forma de violencia sobre su país y abrir un proceso de acuerdo democrático nacional», escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario acompañó el mensaje con una fotografía en la que aparece con varias personas a las que identificó como Eric Ondarroa, Jesús ‘Chuo’ González, Ricardo Cusanno y Pablo Zambrano, sin precisar sus cargos o filiación política.

Petro ha reiterado en las últimas semanas la necesidad de una salida negociada a la crisis política venezolana, en línea con su propuesta de un «gobierno de transición compartido» que evite una escalada de violencia o una intervención extranjera en el país gobernado por Nicolás Maduro, pese a que no reconoció oficialmente su cuestionado triunfo en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Este miércoles, Maduro confirmó que sostuvo recientemente una conversación «cordial» con su homólogo Donald Trump, pese al despliegue militar estadounidense en aguas del mar Caribe y a las restricciones aéreas que han afectado la conectividad aérea venezolana.

Trump insiste en que las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe «van mucho más allá» de una campaña de presión y, durante una conferencia de prensa, insistió en que «pronto» podrían comenzar operaciones en tierra similares a las que han realizado en aguas internacionales contra botes, supuestamente cargados de drogas.

Según el Pentágono, EE.UU. ha llevado a cabo 21 bombardeos contra embarcaciones a las que vincula con el narcotráfico, en los que han muerto al menos 82 personas en el sur del Caribe y el Pacífico oriental. EFE

pc/joc/rrt