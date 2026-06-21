Petro denuncia «muchas irregularidades» en reñida votación que gana De la Espriella

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Bogotá, 21 jun (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este domingo «muchas irregularidades» en la reñida votación de las elecciones presidenciales, que con el 98,91 % de las mesas contabilizadas gana el ultraderechista Abelardo de la Espriella con 1,07 puntos porcentuales al oficialista Iván Cepeda.

«Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aun no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades», expresó Petro en X. EFE

jga/pc/jrh