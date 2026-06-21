The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Petro denuncia «muchas irregularidades» en reñida votación que gana De la Espriella

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 21 jun (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este domingo «muchas irregularidades» en la reñida votación de las elecciones presidenciales, que con el 98,91 % de las mesas contabilizadas gana el ultraderechista Abelardo de la Espriella con 1,07 puntos porcentuales al oficialista Iván Cepeda.

«Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aun no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades», expresó Petro en X. EFE

jga/pc/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR