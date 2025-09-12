The Swiss voice in the world since 1935

Petro denuncia «presiones indebidas» en el juicio contra su hijo por blanqueo de activos

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Bogotá, 12 sep (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este viernes que hay «presiones indebidas» en el juicio contra su primogénito, Nicolás Petro Burgos, imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y blanqueo de activos.

«Afirmé que no intervendría en el proceso penal de mi hijo, guardando las funciones de mi actual cargo. Lo he cumplido», afirmó Petro en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X.

Sin embargo, el jefe de Estado dijo que rompió esa promesa «porque ahora sí hay presiones indebidas», y agregó: «No de mi parte, y debo denunciarlas públicamente».

Las supuestas presiones, según Petro, vienen del exfiscal Francisco Barbosa, la exvicefiscal Martha Mancera y la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, entre otros.

Petro se refirió a un documento publicado hace pocos días en el que supuestamente la Fiscalía imputaba a su hijo de un tercer delito: interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento, esto cuando se desempeñaba como diputado del departamento del Atlántico (norte).

En ese contexto, Dávila señaló hoy que «nadie cree que en el proceso de su hijo» Petro haya «sido neutral», y le recordó que su primogénito «confesó y acordó colaborar con la justicia, se autoincriminó y lo salpicó» al propio presidente y a su círculo más cercano «en materia grave».

Dávila, quien hizo carrera como periodista y dirigió la revista Semana, inscribió en junio pasado ante la Registraduría Nacional su comité de recolección de firmas para aspirar a la Presidencia en 2026 como candidata independiente.

Constantes rifirrafes

Los rifirrafes entre Petro y Dávila han sido constantes. El más reciente a comienzos de agosto pasado, cuando el gobernante negó la autenticidad de unos supuestos mensajes de WhatsApp divulgados por Dávila, en los que se habla de presuntos excesos de Petro en una fiesta durante su campaña de 2022.

En esa ocasión, Dávila publicó un comunicado en el que afirmó que tuvo acceso a conversaciones privadas entre el hijo del mandatario y su exesposa, Daysuris Vásquez, testigo clave en el proceso judicial que enfrenta el primogénito del presidente.

Según Dávila, esas conversaciones, que supuestamente forman parte del expediente de la Fiscalía, describen «comportamientos desordenados» del hoy presidente en los que supuestamente estuvieron implicados mujeres y financiadores de su campaña.

Después de ser detenido en julio de 2023, el hijo de Petro reconoció, según la Fiscalía, que recibió dinero para la campaña de su padre de Samuel Santander Lopesierra —extraditado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico en 2007— y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca.

La Fiscalía asegura que el hijo del presidente «ocultó y encubrió» sumas de hasta 500 millones de pesos (unos 119.000 dólares) entregados por políticos como Máximo Noriega, acusado de ser el intermediario entre posibles narcotraficantes y Petro.

Parte de ese dinero supuestamente entró a la campaña electoral de Petro, aunque su hijo aseguró en una entrevista con la revista Semana que el mandatario no lo sabía. EFE

ocm/csr/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR