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Petro denuncia que Colombia está siendo bombardeada desde Ecuador

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Bogotá, 16 mar (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este lunes que su país está siendo bombardeado desde Ecuador, luego de que fuese hallada una bomba «tirada desde un avión» cerca de la frontera con ese país.

«Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador (sic), ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados», expresó el mandatario durante un consejo de ministros. EFE

jga/rrt

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