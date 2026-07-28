Petro denunciará penalmente a funcionaria de su Gobierno por un ataque «calumnioso»

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Bogotá, 28 jul (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunciará penalmente a Angie Rodríguez, una alta funcionaria de su Gobierno a la que acusa de un ataque «calumnioso», en referencia a las acusaciones de corrupción hechas este martes por la servidora pública a 10 días de que el mandatario deje el cargo.

«He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira», expresó el presidente en un mensaje en X, en el que agregó: «el ataque desarrollado por Angie es calumnioso y su respuesta será la acción penal».

Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, entidad que ejecuta proyectos de gestión de riesgo de desastres, reveló este martes en una entrevista con la emisora Blu Radio que su relación con Petro se deterioró cuando se opuso el año pasado a que Juliana Guerrero, una joven de 23 años muy cercana al presidente y sin título universitario, fuese nombrada viceministra de Juventud.

«Yo le dije: ‘No, señor presidente, porque ella no es profesional y por lo tanto no la puedo nombrar'», expresó Rodríguez, que en esa época era directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), cargo cuyo ocupante es considerado la mano derecha del mandatario.

Ese nombramiento se frustró luego de que se conociera que Guerrero había presentado un título universitario falso, pero aún así siguió en el Gobierno manejando distintos asuntos con el aval de Petro.

Según afirmó Rodríguez este martes, la relación entre Petro y Guerrero «no era normal» por «la influencia que ella tenía en el Gobierno».

Temor por su vida

Rodríguez, que en numerosas ocasiones ha manifestado que su vida corre peligro por sus denuncias, también reveló que tuvo una acalorada reunión con el presidente, en la que, según ella, Petro la insultó y cuestionó su integridad.

Sin embargo, el presidente afirmó hoy que antes de nombrar a Rodríguez directora del Dapre, en mayo de 2025, no la conocía, pese a que le dio uno de los cargos más altos del Gobierno, y agregó que la gestión de la funcionaria en ese departamento fue un «desastre».

«Por razones extrañas colaboró con sectores venidos del paramilitarismo, contra el que he actuado durante toda mi vida por su relación con el genocidio con el pueblo colombiano y el narcotráfico. Debí sacarla, pero mi criterio hacia la mujer madre cabeza de familia me lo impidió y la trasladé al Fondo de Adaptación», añadió Petro.

Este escándalo sacude al Gobierno de Petro en su recta final, pues entregará el cargo el próximo 7 de agosto al presidente electo, Abelardo de la Espriella, que pidió brindar todas las garantías de seguridad a Rodríguez.

Personas cercanas al presidente le han reprochado su defensa de Juliana Guerrero e incluso la exsenadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, partido de Petro, afirmó ayer que «el escándalo de las hermanas Guerrero es repudiable».

«Te he apoyado en el 99 % de tus aciertos y desaciertos. Te he apoyado hasta en medio de tus olvidos. Hoy es imposible apoyarte cuando tu mismo me decías que es la razón la que está por encima del corazón. Que debíamos separar lo personal de lo político (…) Las acciones y los errores se deben reconocer», afirmó por su parte en X Mary Luz Herrán, que fue compañera de Petro en el M-19 y madre de dos de sus hijos. EFE

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