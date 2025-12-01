Petro destaca el premio en España a cineasta colombo-suiza por un filme sobre Correa

2 minutos

Bogotá, 1 dic (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró este lunes que la cineasta colombo-suiza Alejandra Cardona recibiera el premio Augusto Latino en la 30ª edición del Festival de Cine de Zaragoza (España) por su inédito documental ‘Influjo Psíquico’ sobre la condena del expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017).

«Premiada en España Alejandra Cardona, colombiana, por su película influjo síquico (sic), que no muestran en nuestra televisión ni cines colombianos. Una investigación sobre la política ecuatoriana y la persecusión (sic) a Correa y al ciudadano colombiano Glass (sic) en Ecuador», escribió Petro en X.

Jorge Glas, que fue vicepresidente en el último periodo de Correa, fue condenado a ocho años de cárcel por corrupción y en septiembre pasado Petro le otorgó la nacionalidad colombiana.

El mandatario también replicó una publicación de Correa, quien celebró que el largometraje, previsto para estrenarse en 2026, se haya proyectado «en tierras tan lejanas» y compartió una fotografía junto a Cardona, sosteniendo el premio.

La premisa del documental gira en torno a la condena de Correa por «influjo psíquico» y plantea «un debate urgente sobre el equilibrio entre justicia, poder y democracia, y sobre la creciente normalización de mecanismos de persecución política en sociedades contemporáneas», según explicó en un comunicado la productora Milyuna Historias.

Correa, radicado en Bélgica desde que terminó su mandato en 2017, fue condenado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho agravado por «influjo psíquico», una polémica figura que algunos consideran como «aberración jurídica».

El jurado del Festival de Cine de Zaragoza, cuyos premios se entregaron el pasado viernes en el Auditorio de la capital aragonesa, destacó del trabajo de Cardona su exploración de «temas como la identidad, la memoria, la migración y el poder, desde una mirada crítica y profundamente humanista».

La directora, que ha desarrollado su carrera entre América Latina y Europa, afirmó en un video en Instagram estar «muy emocionada» y «contenta» por un reconocimiento que es «importante para poder contar las historias de los pueblos latinoamericanos, que sean escuchadas, que se visibilicen».

«El cine es una herramienta transformadora que nos une más allá de la distancia, que acerca corazones», añadió Cardona, formada en la European Film Actor School de Zürich y actualmente estudiante de la maestría en Cine Documental y Experimental en la Universidad de Artes de Lucerna. EFE

