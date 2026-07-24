Petro devolverá este viernes la espada de Bolívar a la casa museo a la que pertenece

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Bogotá, 23 jul (EFE).- El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, devolverá este viernes la espada del Libertador Simón Bolívar a la Casa Museo Quinta de Bolívar, situada en el centro de Bogotá, casi cuatro años después de trasladarla a la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, donde la convirtió en uno de los símbolos de su Gobierno.

«Mañana retorna la espada de Bolívar a la Quinta de Bolívar (…) Paso de vencedores», escribió Petro este jueves en sus redes sociales al invitar a la ciudadanía a participar en la jornada.

La fecha coincide con otro aniversario de Simón Bolívar, que nació en Caracas el 24 de julio de 1783 y murió en Santa Marta (Colombia), el 17 de diciembre de 1830.

La convocatoria oficial fija como punto de encuentro el monumento a la heroína de la Independencia Policarpa Salavarrieta a las 11:00 hora local (16.00 GMT), desde donde el presidente recorrerá el trayecto de unos 800 metros hasta la Casa Museo Quinta de Bolívar.

La devolución de la espada se suma a otros gestos simbólicos con los que Petro ha comenzado el cierre de su mandato, que concluirá el próximo 7 de agosto con la investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Petro anunció la devolución de la espada el pasado 20 de julio, durante su último discurso público ante la ciudadanía como jefe de Estado, cuando aseguró que el arma del Libertador «no se puede enfundar hasta que haya justicia en Colombia» y afirmó que será el pueblo quien la custodie para que «no la deje enfundar hasta que sea capaz de construir la justicia».

La espada marcó algunos de los momentos más emblemáticos del mandato de Petro, quien el 7 de agosto de 2022, durante su ceremonia de investidura, ordenó que fuera llevada a la Plaza de Bolívar, después de que el entonces presidente Iván Duque (2018-2022) negara inicialmente que hiciera parte del acto protocolario.

El arma volvió a cobrar protagonismo el 1 de mayo de 2025, cuando Petro la empuñó en la Plaza de Bolívar durante la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, en un acto en el que convocó una consulta popular para impulsar su reforma laboral, luego de que el proyecto fuera archivado en el Senado.

Aunque esa consulta finalmente no se realizó, el pulso político entre el Gobierno y el Congreso derivó meses después en la aprobación de una nueva reforma laboral.

La espada de Bolívar fue también un símbolo de la guerrilla del M-19, a la que Petro perteneció en su juventud, pues ese grupo armado se dio a conocer con el robo de la pieza de la Quinta de Bolívar el 17 de enero de 1974. EFE

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