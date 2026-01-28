Petro dice a Machado que la transición en Venezuela debe hacerse «sin exclusión»

Bogotá, 28 ene (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió este miércoles a la líder opositora venezolana María Corina Machado que la transición en ese país debe hacerse sin exclusión, en respuesta a la crítica que le hizo la nobel de Paz por solicitar que Estados Unidos devuelva a Nicolás Maduro para que sea juzgado en su país.

«Yo estoy seguro que Venezuela debe iniciar una transición a más democracia y paz y eso se hace a través de un pacto de todos los sectores políticos y sociales sin exclusión de ninguno. Toda exclusión, como la que se hizo con Corina, es perjudicial y genera odio y violencia», expresó Petro en X.

El mandatario agregó: «Por eso, lo mejor es no excluir. Venezuela con nosotros (sic), enseñamos un principio universal: la soberanía, que incluye la justicia, a menos que construyamos justicia multilateral».

Machado afirmó a la prensa en Washington tras reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que le llamó «mucho la atención» que Petro haya solicitado ayer, en un discurso en Bogotá, que Estados Unidos devuelva a Nicolás Maduro para que sea juzgado en Venezuela.

«Creo que hay pocos otros jefes de Estado que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro como lo conoce el presidente de Colombia, Gustavo Petro», expresó la líder opositora.

Machado se preguntó si Petro «está al tanto de que cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar» como la jueza María Lourdes Afiuni, arrestada en 2009.

Petro, que la próxima semana viajará a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró el martes que Maduro está «secuestrado» en Estados Unidos y pidió que sea devuelto para ser juzgado por la Justicia venezolana.

«Tienen que devolverlo (a Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense, porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona europea», dijo el mandatario colombiano en un discurso en un hospital de Bogotá. EFE

