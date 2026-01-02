Petro dice que «lancheros» sobrevivieron a un ataque de EE.UU. en el Pacífico

1 minuto

Bogotá, 2 ene (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que hubo «lancheros» que sobrevivieron a uno de los ataques perpetrados por EE.UU. contra supuestos narcotraficantes en aguas del Pacífico como parte de la operación militar Lanza del Sur, que también se lleva a cabo en el mar Caribe.

«Aviso a todos los gobiernos de la zona. Está parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas. Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar», expresó el mandatario en X, donde publicó el mapa del punto -cercano a México y Guatemala- en que supuestamente fue lanzado el ataque de EE.UU.

Estados Unidos dio a conocer un nuevo ataque lanzado el 31 de diciembre contra dos lanchas también en aguas internacionales, sin dar más información, en el que murieron cinco personas. Esto ocurrió un día después de haber hundido otras tres embarcaciones que supuestamente transportaban droga en el Pacífico o en el Caribe, matando a tres personas. EFE

jga/joc/jlp