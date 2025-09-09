The Swiss voice in the world since 1935

Petro dice que Colombia no prestará su territorio para una invasión a Venezuela

Río de Janeiro, 9 sep (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó este martes el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe con la supuesta intención de combatir el narcotráfico y alertó de que su país no prestará su territorio para una posible invasión a Venezuela.

«Colombia no prestará su territorio para una invasión. ¿Cómo vamos a permitir una invasión?», dijo el mandatario colombiano al participar en la ciudad brasileña de Manaos de la inauguración de un centro de cooperación policial internacional en la Amazonía. EFE

