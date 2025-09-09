Petro dice que Colombia no prestará su territorio para una invasión a Venezuela

Río de Janeiro, 9 sep (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó este martes el despliegue naval de Estados Unidos en El Caribe con la supuesta intención de combatir el narcotráfico y alertó de que su país no prestará su territorio para una posible invasión a Venezuela.

«Colombia no prestará su territorio para una invasión. ¿Cómo vamos a permitir una invasión?», dijo el mandatario colombiano al participar en la ciudad brasileña de Manaos en la inauguración de un centro de cooperación policial internacional en la Amazonía.

Petro insistió en que el ataque de navíos militares estadounidenses a una embarcación civil venezolana en El Caribe que supuestamente portaba drogas y que dejó once muertos tiene que ser tratado como un asesinato, y dijo que si los países de Sudamérica no protestan por tal acto podrán sufrir las consecuencias en el futuro.

«América Latina que es dueña de El Caribe no puede soportar eso y quedarse callada porque sino después las bombas caerán es en Bogotá, Río de Janeiro, Manaos y otras ciudades de la región», afirmó.

Agregó que nadie puede defender gobiernos que se ponen al lado de los genocidas porque «después las bombas caerán sobre nosotros».

El jefe de Estado colombiano admitió que en Venezuela hay un problema político interno y que ni siquiera él ha reconocido al nuevo gobierno venezolano, pero agregó que ese conflicto hay que resolverlo con el diálogo y no con bombas.

«Es un problema interno que se resuelve hablando y no podemos admitir que nos digan que lo resolverán con misiles como está ocurriendo ahora en Palestina», aseguró.

Dirigiéndose al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y a la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, con los que coincidió en Manaos, Petro dijo que los países de América Latina pueden estar distanciados y diverger políticamente, pero que tienen que unirse para ayudar a Venezuela a resolver su crisis.

«Es la hora de hablar y yo los invito a que busquemos que un cuerpo de países sudamericanos vuelva a impulsar un diálogo político en Venezuela. Porque el pueblo venezolano tiene que unirse para resolver sus problemas ante una amenaza de invasión», afirmó.

Dijo igualmente que un problema político interno no justifica amenazas a la soberanía de ningún país de Sudamérica y que la región tiene que unirse ante una posible invasión a la región.

El gobernante colombiano se refirió a la actual irracionalidad en un mundo que prefiere las bombas antes que las palabras y afirmó que «mientras los humanos hablamos del amor, los inhumanos lanzan bombas y practican genocidios».

El presidente estadounidense, Donald Trump, justificó el actual despliegue naval militar de Estados Unidos en El Caribe como una medida para frenar el tráfico de drogas.

La operación estadounidense incluye el envío a El Caribe de destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, lo que ha generado tensiones en la región. EFE

