Petro dice que EE.UU. debe «devolver» a Maduro para que sea juzgado en Venezuela

1 minuto

Bogotá, 27 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que Estados Unidos debe devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado por un tribunal de ese país y criticó el ataque militar del pasado 3 de enero contra Caracas, en el que fue capturado el mandatario venezolano.

«Tienen que devolverlo (a Nicolás Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense», dijo Petro en un acto en Bogotá, donde sostuvo que América Latina tiene una concepción distinta de la justicia frente a la tradición anglosajona y europea.

Petro, que tiene previsto reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 3 de febrero en la Casa Blanca, añadió que «bombardear a Caracas, la patria de Bolívar, eso no es un acto contra Maduro» sino contra el país. EFE

