Petro dice que EE.UU. debe «devolver» a Maduro para que sea juzgado en Venezuela

Bogotá, 27 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que Estados Unidos debe devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado por un tribunal de ese país, y criticó el ataque militar del pasado 3 de enero contra Caracas, en el que fue capturado el mandatario.

«Tienen que devolverlo (a Nicolás Maduro) y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense», dijo Petro en un acto en Bogotá, donde sostuvo que América Latina tiene una concepción distinta de la justicia frente a la tradición anglosajona y europea.

Petro, que tiene previsto reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 3 de febrero en la Casa Blanca, añadió que «bombardear a Caracas la patria de Bolívar, eso no es un acto contra Maduro» sino contra el país.

El jefe de Estado colombiano hizo el planteamiento al cuestionar el uso de la fuerza como mecanismo para resolver disputas políticas en la región y al advertir sobre las consecuencias de una intervención militar en Venezuela.

«¿Cómo se les ocurre? Bombardear la patria de Bolívar. Esa marca no será contra Maduro, así muera en una cárcel de los Estados Unidos. Esa marca es histórica, no se olvidará jamás», dijo.

El presidente colombiano enmarcó su pronunciamiento en una crítica al actual orden internacional y al papel de Naciones Unidas, al considerar, en línea con su homólogo de Estados Unidos, que el organismo atraviesa una «decadencia» por su incapacidad para detener conflictos como la guerra en Gaza.

Petro sostuvo que la superación de ese sistema no debe darse mediante el uso de la fuerza ni de intervenciones militares, sino a partir de una concepción de «hermandad humana» que, según dijo, está por encima de la lógica de los Estados.

El 3 de enero, cuando se produjo el ataque de Estados Unidos a Caracas donde fue capturado Maduro, Petro denunció la incursión ordenada por Trump a territorio venezolano y calificó como «secuestro» el arresto del mandatario venezolano por parte de fuerzas estadounidenses.

El pronunciamiento de Petro se da a una semana de la reunión que tiene prevista con Trump en la Casa Blanca, tras un año de desencuentros entre ambos mandatarios que iniciaron el 26 de enero de 2025 cuando el presidente colombiano se negó a recibir un vuelo con migrantes proveniente de Estados Unidos al denunciar un «trato indigno» para sus connacionales.

El 7 de enero Petro tenía previsto pronunciar un duro discurso contra Trump en un acto por la soberanía en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, pero la tensión se redujo después de una llamada entre ambos en la que acordaron reunirse.

«Trump me cambió el discurso, pero está escrito y dos personas lo tienen, algún día lo publicarán, porque era mi convocatoria a cómo teníamos que movernos como jaguar el día que Petro cayera en el palacio cuidando la espada de Bolívar», recordó hoy el mandatario colombiano, que desde hace semanas había guardado silencio sobre la relación bilateral. EFE

