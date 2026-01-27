Petro dice que en EE.UU., Chile y Argentina tratan a los colombianos «como esclavos»

Bogotá, 27 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes a los colombianos que residen en Estados Unidos, Chile y Argentina que regresen al país, al asegurar que en esas naciones son tratados «como esclavos y perros perseguidos por las calles».

«Yo les pido a todos los colombianos que regresen ya de Chile, Argentina y Estados Unidos porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por las calles», afirmó el mandatario durante una intervención pública en Bogotá, donde presentó los planos para la restauración de un hospital.

Petro sostuvo que la promesa de prosperidad en el exterior suele ser un «error» y aseguró que los migrantes terminan afrontando condiciones laborales precarias, con riesgos para su salud y su integridad física.

En ese contexto, el mandatario aludió a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), que han derivado en miles de detenciones y víctimas mortales en ciudades como Mineápolis.

Petro afirmó que muchos colombianos migrantes sufren accidentes laborales graves y enfermedades derivadas de trabajos de alto riesgo, lo que, según él, evidencia la falta de garantías y de protección para esa población.

«Uno se cae de un andamio, otro termina con los pulmones destruidos por químicos», agregó.

El mandatario colombiano sostuvo que solo una minoría logra estabilidad económica en el exterior y que, en cambio, muchos terminan regresando «sin salud y sin patrimonio».

Expectativa de la reunión con Trump

Tras un año de tensiones y críticas cruzadas con la Administración estadounidense, Petro se reunirá en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Ese encuentro ha provocado mucha expectación en Colombia, donde la prensa y la opinión pública se preguntan qué puede plantear Trump a Petro en asuntos como la lucha contra el narcotráfico, garantías democráticas y de apoyo a su campaña en Venezuela, y al mismo tiempo qué pedirá el mandatario colombiano, sobre todo para salir de las sanciones que pesan sobre él.

Petro ha criticado abiertamente la operación militar de EE.UU. contra el narcotráfico en aguas del mar Caribe y en el Pacífico oriental que ha dejado un saldo de más de 110 fallecidos y la intervención en Venezuela con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, entre otros asuntos.

Trump, por su parte, llegó a llamar al presidente colombiano «líder del narcotráfico» y sugirió que podría ser el «siguiente» objetivo después del operativo contra Maduro en Venezuela. EFE

