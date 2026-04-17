Petro dice que Marco Rubio está «imbuido de fundamentalismo sionista»
Barcelona, 17 abr (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este viernes que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, está «imbuido de fundamentalismo sionista» y «olvida la diversidad» de Latinoamérica, influyendo en ese sentido de manera negativa en el presidente Donald Trump.
Rubio, de origen cubano, «ve a Fidel Castro en cada uno de nosotros», sostuvo Petro durante una entrevista en ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE. EFE
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