Petro dice que mover embajada colombiana a Jerusalén es una «grosería» a pueblos islámicos

Compartir

2 minutos

Bogotá, 16 jul (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó este jueves la decisión del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, de trasladar la embajada colombiana en Israel de Tel Aviv a Jerusalén pues, según él, se trata de «una grosería máxima a todos los pueblos islámicos del mundo».

«Mover la embajada de Colombia en Israel a Jerusalén es de una grosería máxima a todos los pueblos islámicos del mundo, cuya religión, como la del judaísmo, debe respetarse», expresó en X el mandatario saliente.

De la Espriella confirmó horas antes que, una vez asuma el poder, el próximo 7 de agosto, restablecerá las relaciones diplomáticas con Israel, rotas por Petro en mayo de 2024, y avanzará en el traslado de la embajada colombiana a Jerusalén.

El presidente electo informó que el acuerdo fue alcanzado el miércoles en Washington entre el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, y el próximo canciller colombiano, Omar Bula Escobar.

«La relación histórica que el Gobierno Petro rompió de manera unilateral volverá a fortalecerse. Colombia recuperará sus aliados, su palabra diplomática y su lugar como socio confiable en el mundo», señaló el presidente electo en un comunicado.

El anuncio provocó una reacción inmediata del grupo islamista palestino Hamás, que calificó la decisión de «peligrosa» y aseguró que constituye una violación del derecho internacional.

«Consideramos esta decisión irresponsable, una violación de los derechos de nuestro pueblo palestino y un retroceso respecto a la noble postura del pueblo colombiano en la defensa de causas justas», afirmó el movimiento islamista en un comunicado.

A las críticas se sumó la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), que calificó el eventual traslado de la embajada como «un lamentable alejamiento de las posiciones históricas» de Colombia en respaldo a los derechos del pueblo palestino.

Hasta la ruptura de las relaciones diplomáticas el 1 de mayo de 2024, Israel había sido uno de los principales aliados de Colombia en materia de seguridad, defensa y tecnología, además de un importante comprador de carbón colombiano, cuyas exportaciones también fueron suspendidas por el Gobierno de Petro.

Entre los países que han trasladado su embajada a Jerusalén en los últimos años están Estados Unidos, Argentina, Guatemala, Paraguay y Honduras. EFE

pc/joc/fpa