Petro dice que no le informaron de restricción en visa que impidió encuentro con Mamdani

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Bogotá, 11 jun (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este jueves que no fue informado de una restricción en su visa estadounidense que impidió que se reuniera esta semana con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, durante su visita a esa ciudad, donde participó en el Consejo de Seguridad de la ONU.

«Nunca se me informó de restricciones a mi visa, y de hecho fui al funeral de Jessi (sic) Jackson en Chicago (en marzo pasado). Nunca se me informó que sería arrestado. Considero que quienes asistimos al periodo de la Asamblea de Naciones (Unidas) como presidentes de la república estamos protegidos por la ley de los EEUU que nos permite, a los jefes de Estado del mundo, hablar de manera libre y sin consecuencias en ese periodo», expresó Petro en X.

Con motivo de la presidencia colombiana del Consejo de Seguridad, Petro viajó esta semana a Nueva York para participar en varias actividades, entre ellas, presidir un debate sobre la búsqueda de soluciones para la paz en Oriente Medio.

Aunque todavía no se había confirmado, entre sus actividades figuraba una reunión con el alcalde de Nueva York. Sin embargo, según explicaron cuatro personas familiarizadas con el asunto a The Washington Post, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, frustró el encuentro.

«Considero poco democrático que se restringiera mi libertad de hablar con el alcalde de Nueva York, autoridad local de los EEUU y mi libertad de pensamiento al no permitirme dictar una conferencia a la que fui invitado en Boston», añadió Petro.

En septiembre pasado, EE.UU. revocó el visado al presidente colombiano después de que, durante su visita a la Semana de Alto Nivel de la ONU, instara a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump por la ofensiva israelí en Gaza.

Petro recuperó su visa hasta el final de su mandato tras un acuerdo con Trump en marzo pasado.

El acuerdo entre la ONU y EE.UU. le exige que no impida la entrada de líderes y diplomáticos que se dirijan a su sede neoyorquina, pero una reunión con Mamdani se hubiera salido de la agenda oficial de Naciones Unidas y del perímetro que en el que usualmente se pueden mover quienes tienen restricciones de visado.

Relación tensa

La relación bilateral entre Bogotá y Washington atraviesa tensiones desde enero de 2025, cuando el inicio del segundo mandato de Donald Trump dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano.

La primera gran crisis se produjo ese mes, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra Colombia.

Las discrepancias continuaron, especialmente por el enfoque de la lucha antidrogas, lo que llevó al Gobierno de EE.UU. a retirar en septiembre a Colombia el certificado de país colaborador en el combate contra el narcotráfico y, al mes siguiente, el Departamento del Tesoro incluyó a Petro en la Lista OFAC, conocida también como ‘Lista Clinton’.

La tensión en la relación disminuyó después de una llamada que mantuvieron Petro y Trump a principios de enero, que abrió el camino para el encuentro de ambos el 3 de febrero en la Casa Blanca. EFE

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