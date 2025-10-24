Petro dice que no tiene «nada que congelar» en EE.UU. tras sanciones financieras de Trump

Bogotá, 24 oct (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este viernes que no posee bienes ni cuentas en Estados Unidos y que, por tanto, las sanciones financieras impuestas por la Administración de Donald Trump no lo afectan.

«Si yo no he hecho negocios nunca, no tengo un dólar en Estados Unidos, no hay ninguna cuenta que congelarme, no tengo ni ganas ni (tendré) nunca en el futuro de hacer negocios en Estados Unidos», dijo Petro durante un discurso ante miles de ciudadanos concentrados en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Sobre un gran escenario en esa céntrica plaza, epicentro político y simbólico del país, el mandatario habló acompañado por ministros como el del Interior, Armando Benedetti, quien también fue incluido hoy en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense, conocida como ‘Lista Clinton’. EFE

