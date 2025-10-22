Petro dice que se defenderá ante la Justicia de EE.UU. de las «calumnias» de Trump

Bogotá, 22 oct (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que se defenderá ante la Justicia de Estados Unidos de las «calumnias» de altos funcionarios de ese país en su contra, luego de que su homólogo de EE.UU., Donald Trump, lo calificara de «matón y un mal tipo» y lo acusara de fabricar «muchas drogas».

«De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU.., altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense», escribió Petro en su cuenta de X, en medio de la creciente tensión diplomática entre Bogotá y Washington por la política antidrogas.

Petro añadió que siempre estará «en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe». EFE

