Petro dice que su Gobierno no violó DIH en bombardeos en que murieron menores reclutados

Bogotá, 19 nov (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que su Gobierno, que comenzó el 7 de agosto de 2022, no ha violado el derecho internacional humanitario (DIH) en los bombardeos ejecutados en las últimas semanas, en los que murieron al menos 12 menores reclutados por los grupos armados ilegales.

«No queremos que se nos compare o se nos asigne como si hubiéramos violado el derecho internacional humanitario, que ninguno de aquí lo ha hecho», expresó Petro en una alocución en la que estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides.

El mandatario dijo además que de 1.404 combates de las Fuerzas Militares y de Policía sostenidos contra los grupos armados en su Gobierno, solo en 13 hubo bombardeos porque este tipo de ataques supone «el uso de una mayor potencia» y hay «que tener cuidado» para no afectar a la población civil. EFE

