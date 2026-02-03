Petro dice que Trump aceptó mediar para recomponer su relación con Noboa

Bogotá, 3 feb (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló este martes que su homólogo estadounidense, Donald Trump, aceptó mediar para recomponer la relación con su par ecuatoriano, Daniel Noboa, luego de que el domingo entraran en vigor los aranceles del 30 % de la guerra comercial en la que se han enzarzado los dos países andinos.

Petro afirmó en una entrevista con la emisora Caracol Radio que Trump, con quien se reunió en Washington hoy, le ayudará en la «reconciliación con Noboa», porque considera que existe «una bola de desinformación» entre él y su homólogo ecuatoriano.

Igualmente, advirtió de que hay una fuerza a la que le «interesa que los países rompan sus relaciones diplomáticas, porque son la mafia».

«Les interesa que no nos miremos. Son fuerzas dispuestas a matar colombianos en masa en la frontera con tal de que no nos coordinemos», expresó el mandatario, quien dijo no está enemistado con el presidente ecuatoriano.

Noboa, al estilo del presidente Trump, anunció sin previo aviso el pasado 21 de enero, mientras participaba en el Foro de Davos (Suiza), que impondría desde el 1 de febrero una tasa del 30 % a las importaciones colombianas.

Además de la balanza comercial negativa para Ecuador, el mandatario ecuatoriano acusó a Petro de no hacer lo suficiente para evitar que la cocaína producida en Colombia llegue a Ecuador, donde las mafias la envían por vía marítima a Norteamérica y Europa, lo que ha desatado una crisis de violencia sin precedentes en el país.

Esto fue respondido por Colombia con una medida similar para una lista de cincuenta productos importados de Ecuador, entre ellos frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y botellas, alcoholes etílicos e insecticidas.

Los mayores gremios de exportadores de los dos países han señalado que la escalada de sanciones comerciales perjudica a ambos y han pedido un diálogo que hasta el momento se da a nivel de las ministras de Relaciones Exteriores, sin resultados ni avances conocidos hasta ahora.

Petro aseguró hoy que «no hay policía naval o inteligencia más capaz en el mundo que la colombiana» para enfrentar el narcotráfico y por eso agregó: «Estamos dispuestos a ayudar a Ecuador para que el narcotráfico no se tome el país y ayudar esa democracia». EFE

