Petro en la ONU dice que «ningún país debe ser bloqueado. Ni Irán, ni Cuba, ni Venezuela»

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Naciones Unidas, 10 jun (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió este miércoles durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que «ningún país debe ser bloqueado», ni los países del Golfo, «ni Irán, ni Cuba, ni Venezuela».

«Ningún pueblo debe ser bloqueado, ni Catar ni Emiratos Árabes Unidos, ni Baréin, por la guerra en el Golfo. Ni Irán, ni Cuba, ni Venezuela. Nadie, porque también eso causa la violencia entre los pueblos», declaró Petro durante su réplica a Estados Unidos.

Petro dirigió un debate en el Consejo sobre la búsqueda de soluciones en Oriente Medio organizado por Colombia, que este mes ostenta la presidencia rotatoria del órgano. EFE

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