Petro en la ONU dice que «ningún país debe ser bloqueado. Ni Irán, ni Cuba, ni Venezuela»

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Naciones Unidas, 10 jun (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió este miércoles durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que «ningún país debe ser bloqueado», ni los países del Golfo, «ni Irán, ni Cuba, ni Venezuela».

«Ningún pueblo debe ser bloqueado, ni Catar ni Emiratos Árabes Unidos, ni Baréin, por la guerra en el Golfo. Ni Irán, ni Cuba, ni Venezuela. Nadie, porque también eso causa la violencia entre los pueblos», declaró Petro durante su réplica a Estados Unidos.

Petro dirigió un debate en el Consejo sobre la búsqueda de soluciones en Oriente Medio organizado por Colombia, que este mes ostenta la presidencia rotatoria del órgano.

El mandatario colombiano aludió al arresto en Caracas del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, por fuerzas estadounidenses; al cerco de Washington a los puertos iraníes ante la negativa a desbloquear el estrecho de Ormuz; y al bloqueo petrolero que el presidente Donald Trump ordenó recrudecer contra Cuba para presionar a la autoridades de la isla.

Petro reprochó que Jennifer Locetta, representante suplente de los Estados Unidos ante la ONU, afeara las comparaciones que él hizo entre el nazismo y las guerra en Oriente Medio y sostuvo que debe haber «diálogo entre civilizaciones».

El presidente colombiano alabó «los esfuerzos de Trump» en relación a Gaza pero advirtió a Locetta de que está fracasando porque no se han dirigido bien.

«Está fracasando por lo siguiente, y quiero que usted tome nota, el diálogo entre civilizaciones no implica la eliminación de una civilización», aseveró.

Petro afirmó que «no hay civilización maligna»: «Toda la humanidad es el pueblo elegido de Dios».

En este sentido, reclamó que cualquier exigencia de renunciar a las armas nucleares «debe aplicarse a todos los países, no solo a algunos», y pidió retomar los esfuerzos para eliminarlas progresivamente. EFE

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