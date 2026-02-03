Petro entrega a Trump una lista con capos del narcotráfico que viven fuera de Colombia

1 minuto

Washington, 3 feb (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló este martes en una rueda de prensa en Washington que le entregó al presidente estadounidense, Donald Trump, una lista de grandes capos del narcotráfico que viven fuera de territorio colombiano.

«La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami (…) le pasé una lista al presidente Trump. Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos», dijo Petro. EFE

