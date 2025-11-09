Petro espera que Europa y América Latina se constituyan en un faro contra autoritarismos

1 minuto

Santa Marta (Colombia), 9 nov (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este domingo, a su llegada a la IV Cumbre CELAC-UE, que Europa y América Latina y el Caribe deben constituir un «faro democrático de la humanidad» para enfrentar los autoritarismos.

«La expectativa que tengo yo en la situación que va atravesando el mundo en este momento, los problemas de barbarie (…) es que tanto Europa, como América Latina y el Caribe constituyan una especie de faro democrático de la humanidad», manifestó Petro a su llegada a la sede de la cumbre en Santa Marta.

Petro fue el último presidente en llegar al Centro de Convenciones Pozos Colorados, poco después de que lo hiciera el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para dar inicio a la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE). EFE

joc/csr/vh

(foto)(video)