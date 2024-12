Petro evalúa quién asistirá a investidura de Maduro, a la que inicialmente irá embajador

Bogotá, 23 dic (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, sigue evaluando quién representará a Colombia en la investidura de Nicolás Maduro en Venezuela el 10 de enero, aunque inicialmente está previsto que sea una delegación de bajo perfil liderada por el embajador en Caracas, Milton Rengifo.

«Seguramente el Gobierno de Colombia, como muchos gobiernos de la región, va a enviar a algún representante al acto de posesión del presidente Maduro. En el caso nuestro, inicialmente está previsto que asista el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo», aseguró el vicecanciller, Jorge Rojas, en una entrevista con Noticias Caracol.

Petro, cuyo Gobierno se mantiene en la posición de no reconocer la victoria de Maduro -otorgada por le ente electoral- hasta que no se publiquen las actas electorales, está evaluando la situación y fuentes de Presidencia aseguraron a EFE que aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto de quién enviar a Caracas.

Por su parte, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, apuntó hoy en una entrevista con El País que él no ha sido invitado e insistió en que es decisión de Petro: «Al presidente lo invitaron, pero es una decisión que tomará dentro de su autonomía, en su debido momento».

Colombia ha intentado mediar en la crisis venezolana desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la contestada victoria de Maduro en las elecciones del 28 de julio, manteniendo una postura en la que no ha reconocido ningún ganador.

«Nuestra posición ha sido clara, consistente y coherente con nuestra defensa de la democracia. Hemos dicho: no hubo actas, no hay reconocimiento. Así de sencillo. Respetamos la soberanía de Venezuela, pero las actas son fundamentales», insistió Murillo.

Y en todo caso, siempre ha mantenido la necesidad de mantener las relaciones diplomáticas con el país vecino, con el que comparte una frontera de 2.219 kilómetros.

La asistencia de Rengifo a la investidura supone la representación de Colombia, aunque sea en muy bajo nivel, y se sumaría a la anunciada este lunes por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La mandataria mexicana reveló que enviará «una representación o el propio embajador que está en Venezuela (Leopoldo de Gyves)» a la investidura, lo que marca la primera vez que reconoce la reelección de Maduro, rechazada por distintos gobiernos y organizaciones nacionales e internacionales.

Sheinbaum había negado el 13 de diciembre haber recibido una invitación para asistir al acto protocolario del 10 de enero en Caracas, donde el abanderado de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, reconocido por Estados Unidos y otros países como «presidente electo», también asegura que tomará posesión. EFE

