Petro exige a Trump que le diga dónde está el activista Beto Coral, detenido el martes

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Bogotá, 20 jun (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exigió este sábado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, «que le diga al pueblo de Colombia dónde está Alberto (sic) Coral», activista de izquierda detenido el pasado martes en el estado de Arizona.

«Que nos diga si somos compañeros de verdad en la lucha contra el narcotráfico, o solo nos ven como un pueblo inferior para ser utilizables, golpeables, torturizables económica y políticamente en los EEUU. Si es así, el padre de Beto Coral, capitán de la policía de Colombia, perdió su vida por nada», manifestó Petro en su cuenta de X.

El activista Franklin Humberto ‘Beto’ Coral es hijo de un policía colombiano que fue asesinado en una operación contra Pablo Escobar y, según su familia, se desconoce su ubicación actual tras ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) pese a que tenía una solicitud de asilo pendiente y estaba viviendo en ese país desde 2015.

«Colombia ha sacrificado 15.000 miembros de la policía muertos en juventud por impedir que la sociedad de EEUU consuma cocaína y ha sacrificado más de 200.000 asesinados colombianos y un millón de hijos de Latinoamérica», agregó Petro en su defensa de Coral.

El pasado miércoles, Petro ordenó a la Cancillería que intervenga ante el Gobierno de Estados Unidos para conseguir la liberación del activista y dijo que su detención es «una persecución política incentivada por el candidato de los Estados Unidos, ciudadano de los Estados Unidos».

En su comentario, Petro aludió al candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, que también tiene ciudadanía estadounidense y quien en las últimas semanas ha denunciado públicamente a decenas de personas a las que acusa de comprar votos para la izquierda de cara a las elecciones de este domingo, con la intención de que Washington les retire el visado.

Coral ha expresado en sus redes sociales críticas a Trump y a la candidatura de De la Espriella, y en las elecciones del pasado 8 de marzo fue candidato de la izquierda a un escaño en la Cámara de Representantes por la circunscripción de colombianos en el exterior.

Según dijo hoy Petro, Coral «es ahora, un preso político en EE.UU. solo por el apoyo político que el secretario de estado de los EE.UU. Marco Rubio dio al defensor de narcoparamilitares genocidas del pueblo colombiano, Abelardo de la Espriella, quien sugirió su captura», y añadió que el activista «ha sido detenido y golpeado por el gobierno de los EE.UU separándolo de su familia».

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., encargado del control migratorio, se refirió a Coral como un «extranjero ilegal» y aseguró que violó las leyes estadounidenses al permanecer en el país después del vencimiento de su visa.

Los familiares de Coral pidió ayer su liberación y exigieron en un comunicado que se respeten sus «derechos fundamentales».

Según indicaron, el activista entró «legalmente» a EE.UU. y presentó su solicitud de asilo, por amenazas de muerte en Colombia relacionadas con el narcotráfico, «dentro de plazos establecidos por la ley (…) alegando los riesgos que enfrentaba y solicitando protección», pero su caso lleva diez años pendiente de que se tome una decisión definitiva. EFE

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