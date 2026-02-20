Petro firma un nuevo decreto del salario mínimo y mantiene de 23,7 % el incremento

Bogotá, 19 feb (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, firmó este jueves ante una multitud un nuevo decreto del aumento del salario mínimo para este año, como se lo ordenó hace una semana el máximo tribunal administrativo del país, y mantuvo el incremento en el 23,7 %.

El salario mínimo «es el mismo que decretamos en diciembre de 2025. No echamos para atrás, firmamos y se entrega al Consejo de Estado, cumpliendo sus órdenes, acatando, poniendo los estudios técnicos, científicos, de la economía clásica en Colombia», expresó Petro al exhibir el documento firmado a la multitud que lo acompañó en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

En diciembre pasado, el mandatario decretó un aumento del 23,7 % del salario mínimo después de que la comisión de concertación integrada por el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras no lograra acordar el porcentaje del ajuste. EFE

