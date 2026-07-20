Petro insinúa que regresará al afirmar que su despedida es «transitoria»

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Bogotá, 20 jul (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este lunes, en su último discurso al pueblo como mandatario, que su despedida será «transitoria» cuando deje el poder el próximo 7 de agosto a su sucesor, Abelardo de la Espriella, elegido el pasado 21 de junio.

«Quise venir aquí a despedirme por ahora en lo que será ya el último discurso hecho ante la población en esta Colombia y en mi gobierno (…) y sabiendo en qué sitio estamos y por qué quisimos hacer esta manifestación de despedida transitoria aquí, podemos hablar ya de los problemas de Colombia», dijo ante una multitud reunida en el populoso sector de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. EFE

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