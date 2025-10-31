Petro lamenta silencio latino tras acusación de ONU a EEUU de violar derecho internacional

2 minutos

Bogotá, 31 oct (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó este viernes que América Latina y el Caribe «se silencien», después de que la ONU acusara este viernes al Gobierno de Estados Unidos de «violar el derecho internacional» con sus ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, supuestamente vinculadas al tráfico de drogas.

«La ONU repite lo que he dicho: Los ataques en el Caribe violan el derecho internacional humanitario. Qué tristeza que América Latina y el Caribe se silencien. La integración no puede ser retórica. Cien años de soledad y aún así, resistiremos», expresó en X Petro, quien está en El Cairo en una visita oficial a Egipto.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, señaló que las personas a bordo de las lanchas fueron víctimas de «ejecuciones extrajudiciales» y que esas acciones deben cesar «independientemente de los presuntos delitos que se les imputen»

«Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin», expresó Türk, quien recordó que más de sesenta personas han muerto en esos ataques perpetrados por las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha justificado estos bombardeos indicando que forman parte de operaciones necesarias contra las drogas y el terrorismo.

Sin embargo, la ONU está en desacuerdo con ese argumento y no considera que se trate de un conflicto armado ni que pueda hablarse de hostilidades declaradas.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó el martes que el Ejército de su país atacó el lunes cuatro embarcaciones «en aguas internacionales», matando a catorce personas presuntamente relacionadas con el narcotráfico.

Hegseth anunció el miércoles un nuevo ataque contra otra lancha atribuida al narcotráfico en el Pacífico oriental, un operativo en el que murieron cuatro personas que estaban a bordo de la embarcación.

Con este nuevo ataque ya son quince las embarcaciones destruidas por las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales próximas a Venezuela y Colombia, y a las cuales EE.UU. vincula con el narcotráfico, desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur que inicialmente se centró en el Caribe, cerca de aguas venezolanas.

Estos ataques han profundizado las tensiones entre Washington y los Gobiernos de Colombia y Venezuela, a cuyos presidentes Trump ha acusado de promover el narcotráfico. EFE

jga/csr/rcf