Petro llama a los colombianos a las calles para la defensa de «la soberanía»

Bogotá, 6 ene (EFE).- Colombia se alista para las movilizaciones de este miércoles en Bogotá y otras ciudades, en medio de las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se han avivado en los últimos días por la operación militar de EE.UU. en Venezuela en la que fue capturado Nicolás Maduro.

Las manifestaciones, previstas para las 16:00 hora local (21:00 GMT), concentran la atención en lo que pueda decir el mandatario colombiano, que participará en la jornada desde la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, y quien este martes alienta a sus seguidores a sumarse bajo el lema «por la soberanía y la democracia».

«La soberanía se defiende con la vida y aquí estamos siendo amenazados y a Colombia no se le amenaza. No nos dejamos comprar, no estamos en venta», se le escucha a Petro en un video publicado en su perfil de la red social X.

En la publicación, el mandatario también advierte que «el que pase de la amenaza a la acción solo despertará el jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo».

Esa frase hace referencia al felino que ha sido adoptado por el mandatario como la imagen de la primera movilización de 2026 en Colombia.

Entre tanto, la canciller Rosa Villavicencio afirmó este martes en rueda de prensa que el Gobierno considera que la coyuntura actual, tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, tiene implicaciones regionales.

«Como Gobierno tenemos la conciencia de que en esta situación nos estamos jugando la paz en el mundo», señaló.

Asimismo, Villavicencio subrayó que América Latina «ha sido una tierra de paz» y llamó a mantener, como nación y como región, la apuesta por la paz en el hemisferio.

En ese contexto, la canciller atribuyó a las organizaciones sociales y sectores de la población la convocatoria a la jornada.

La movilización de este miércoles en Colombia se produce cuatro días después de que fuerzas de Estados Unidos atacaran Caracas y capturaran a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación que rechaza Colombia y que dejó al menos 32 muertos, según el Gobierno de Cuba.

La movilización convocada con el Gobierno colombiano tiene lugar después de que el domingo, Trump comentara a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, «Colombia también está muy enferma».

En referencia a Petro, Trump agregó que el país está «gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo».

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Maduro, Trump respondió: «A mí me suena bien eso».

Petro atribuyó sus roces con Trump a que no está de acuerdo con «la irracionalidad del capitalismo» que está «llevando a la humanidad, solo por codicia, a la extinción» por su afán de extraer cada vez más recursos naturales como el petróleo y el carbón.

«Nos quieren volver colonias. Matar a la humanidad es matar a sus propios hijos», añadió.

En diciembre pasado, el mandatario estadounidense advirtió a Petro que sería «el siguiente» tras el mandatario venezolano, a quien Estados Unidos acusaba de liderar el Cartel de los Soles, y que hoy el Departamento de Justicia estadounidense rebajó como «sistema de clientelismo», eliminando a Maduro como su líder. EFE

