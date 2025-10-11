Petro llevó de regreso a Bogotá en avión presidencial a las dos colombianas de la flotilla

Bogotá, 11 oct (EFE).- Las activistas colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, liberadas tras haber sido detenidas por Israel cuando se dirigían a la Franja de Gaza a bordo de la Flotilla Global Sumud, llegaron este sábado a Bogotá en el avión presidencial junto con el mandatario Gustavo Petro, que las trajo desde Bruselas, donde estaba de visita.

El avión presidencial fue recibido de madrugada en la base militar de Catam por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien elogió el activismo de las dos colombianas en favor de la población de Gaza.

«En ese avión acaban de llegar Luna y Manuela, llegaron desde Bruselas, el presidente las trajo», dijo Benedetti en un video divulgado en su cuenta de X.

Petro estuvo esta semana en Bruselas para participar en el II Foro Global Gateway y mantuvo reuniones con autoridades europeas de cara a la próxima cumbre CELAC-UE que se celebrará el 9 y 10 de noviembre en la ciudad caribeña de Santa Marta.

En la capital belga, el presidente recibió ayer a las dos colombianas, de quienes dijo que «han mostrado la verdadera humanidad. Las que sin interés económico se solidarizan con los pueblos más sacrificados por la codicia». EFE

