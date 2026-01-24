Petro manifiesta disposición a reunirse con Noboa para discutir lucha contra narcotráfico

1 minuto

Bogotá, 24 ene (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó este sábado su disposición a reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, para hablar de la lucha conjunta contra el narcotráfico, cuyas diferencias dieron pie a la imposición de aranceles del 30 % en el comercio bilateral.

«Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos», escribió Petro en su cuenta de X. EFE

