Petro mostrará a Trump «cifras contundentes» de la lucha de Colombia contra las drogas

Jaime Ortega Carrascal

Bogotá, 2 feb (EFE).- Durante más de 40 años Colombia ha librado una lucha sin cuartel contra el narcotráfico con el apoyo de Estados Unidos, una alianza que espera sea ratificada mañana en la reunión de los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca, asegura la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda.

«La expectativa es seguir fortaleciendo esas relaciones históricas que han tenido Colombia y Estados Unidos y contarle al presidente de los Estados Unidos de manera directa cuál es la perspectiva de este Gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico y sustentar con cifras la posición que nosotros tenemos con respecto a lo que se debe hacer en Colombia», afirma en una entrevista telefónica con EFE.

Miranda, que forma parte de la comitiva que viajó con Petro a Washington, confía en que el mandatario podrá mantener ante Trump «con cifras contundentes» que su Gobierno está comprometido en la lucha contra el narcotráfico y de esa forma encauzar la relación bilateral para los seis meses que le quedan de Gobierno tras un año turbulento por diferencias en este campo y en otros como la política migratoria y la intervención de EE.UU. en Venezuela.

Por una supuesta falta de resultados, la Casa Blanca excluyó el año pasado a Colombia de la lista de países que hacen su trabajo en la lucha contra el narcotráfico.

Colombia tiene para mostrar la cifra de 2.800 toneladas de cocaína decomisadas durante el Gobierno de Petro, que comenzó en agosto de 2022 y que, según el mandatario, llegará a 3.500 toneladas cuando finalice su mandato, y su meta de sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito este año, fijada «incluso antes de la llegada del presidente Trump», señala.

Uno de los motivos de discordia, que ha dado pie para que Estados Unidos acuse a Colombia de no hacer lo suficiente en la lucha contra las drogas, es el área cultivada con coca, que según el sistema de monitoreo de Naciones Unidas era de 253.000 hectáreas en 2023, dato contestado por Petro, quien afirma que en ese año se «utilizó una metodología equivocada» y que se «falsearon los datos y no corrigieron».

Al respecto, Miranda señala que el Ministerio de Justicia está «haciendo mesas técnicas con Naciones Unidas y definiendo una metodología científica» porque esos datos producen «una divergencia en el indicador de producción potencial de cocaína».

«Ya que el análisis de la productividad no se actualizaba desde 2019 y vino a actualizarse en 2025, hay un salto que no corresponde a la realidad. Esto se está analizando para definir mejor un indicador que mida con más precisión la producción de cocaína en el país», agrega.

La clave de la sustitución de cultivos ilícitos

Por eso, Miranda subraya la importancia de la sustitución de cultivos, que considera «es la forma más efectiva de reducir la coca en el país».

«La política de drogas del Gobierno tiene dos componentes, uno es oxígeno y otro es asfixia», dice para explicar que el segundo concepto «tiene que ver con la tarea del sector de defensa, que trata sobre interdicción, destrucción de laboratorios e incautación de insumos químicos».

El otro componente es «el oxígeno, que es lo que principalmente hace la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y es abordar las causas estructurales por las cuales la gente siembra coca».

Estos programas de sustitución de cultivos de coca por otros legales, como cacao, plátano y yuca, entre otros, «son financiados 100 % por recursos públicos del Gobierno de Colombia», agrega.

«Si hay un país que está luchando de forma efectiva y muy decidida contra el narcotráfico es Colombia», afirma para responder también al vecino Ecuador, que desde este domingo cobra un arancel del 30 % a las importaciones de productos colombianos alegando una supuesta «falta de reciprocidad y acciones firmes» en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Miranda defiende que «cuando la erradicación es voluntaria y va acompañada de proyectos productivos legales, es la forma más efectiva de reducir los cultivos ilícitos, mientras que cuando se hace de manera forzosa no solo es más costosa, sino que es menos eficiente».

Con esos argumentos, dice que en el Gobierno de Petro están «muy optimistas» sobre los resultados de la reunión con Trump, que será crucial para el futuro de una relación de casi medio siglo basada en la cooperación. EFE

