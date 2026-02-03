Petro ofrece a Trump ayuda de la estatal Ecopetrol en recuperación económica de Venezuela

Bogotá, 3 feb (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que durante la reunión este martes en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le planteó la posibilidad de que la petrolera estatal Ecopetrol apoye la recuperación económica del oeste del país caribeño.

«La reactivación del occidente de Venezuela puede tener un protagonismo grande de Colombia», dijo Petro en una entrevista con la emisora Caracol Radio.

Según Petro, en ese proyecto Colombia «puede ayudar mucho» porque ya tuvo contactos energéticos con Venezuela «y Estados Unidos vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones en el occidente y abrir las posibilidades de que Ecopetrol» participe. EFE

