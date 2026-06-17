Petro ordena a Cancillería pedir la libertad de un activista colombiano detenido en EE.UU.

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Bogotá, 17 jun (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó a la Cancillería que intervenga ante el Gobierno de Estados Unidos para conseguir la liberación del activista de izquierdas Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, quien fue detenido la víspera en el estado de Arizona.

«La Cancillería tiene que solicitar su libertad porque esa es una persecución política incentivada por el candidato de los Estados Unidos, ciudadano de los Estados Unidos y víctima un ciudadano de Colombia», dijo Petro anoche en un consejo de ministros.

En su comentario, Petro aludió al candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, que también tiene ciudadanía estadounidense y quien en las últimas semanas ha denunciado públicamente a decenas de personas a las que acusa de comprar votos para la izquierda de cara a las elecciones del próximo domingo, con la intención de que Washington les retire el visado.

«Habrá buenas noticias para Colombia y para los colombianos patriotas en el exterior. Dura lex, sed lex (Dura es la ley pero es la ley)… Coming soon (En breve)», escribió De la Espriella el martes en su cuenta de X, mensaje que ha sido interpretado en redes sociales como un anuncio de lo que se avecinaba para Coral.

Según Petro, «la Cancillería tiene que moverse» para que «nos lo devuelvan» y ofreció que el Gobierno colombiano pagará el transporte para el regreso al país de Coral, «si es que no tiene derecho a quedarse allá».

Coral, quien reside en el estado de Florida, ha expresado en sus redes sociales críticas al presidente estadounidense, Donald Trump, y a la candidatura de De la Espriella, y en las elecciones del pasado 8 de marzo fue candidato de la izquierda a un escaño en la Cámara de Representantes por la circunscripción de colombianos en el exterior.

Según el periodista Daniel Coronell, el propio Coral lo llamó ayer para decirle que había sido arrestado en Arizona, al parecer por agentes del Departamento de Seguridad Nacional, «aparentemente con la intención de deportarlo», cuando estaba con su hijo menor de edad.

«Expreso mi rechazo absoluto al arresto del creador de contenido en redes sociales, @Betocoralg. La Primera Enmienda de la Constitución de EEUU consagra la libertad de expresión. Si la razón de esta captura es la actividad política de Beto Coral se trata de una grave violación de libertades civiles», manifestó en X el candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda, rival de De la Espriella en las elecciones del domingo. EFE

joc/ah