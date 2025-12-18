Petro pedirá explicaciones a Ejército por toma guerrillera de 7 horas de pueblo colombiano

Bogotá, 18 dic (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este jueves que pedirá explicaciones a los mandos del Ejército del suroeste del país por la toma guerrillera en el municipio de Buenos Aires, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), que duró más de siete horas, dejó ocho policías heridos y graves daños a varias edificaciones del pueblo.

«Llamaré a los mandos del Ejército en la zona para su cabal explicación sobre los hechos en Buenos Aires, Cauca», escribió Petro en X, en referencia al ataque atribuido al Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las antiguas FARC liderada por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.

El mandatario aseguró que las órdenes de protección para Buenos Aires y la parte alta de la cordillera Occidental en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca habían sido impartidas desde hace semanas, por lo que advirtió que «cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos».

Autoridades locales y regionales han criticado que aunque Buenos Aires está a menos de dos horas por carretera de Cali, la principal ciudad del suroeste colombiano, los refuerzos del Ejército y la Policía llegaron cuando prácticamente había terminado la toma guerrillera.

El pronunciamiento del jefe de Estado se produce dos días después de que hombres armados atacaran durante más de siete horas el puesto de Policía de Buenos Aires, utilizaran explosivos y obligaran a la población civil a dejar sus hogares y confinarse.

Petro atribuyó los hechos a la situación de violencia que persiste en el suroeste del país y reiteró que los grupos armados responsables de estos ataques no están ni estarán en negociaciones con el Gobierno, al considerarlos bandas dedicadas al narcotráfico.

«Las fuerzas que chocan contra la sociedad en el Cauca no están en negociaciones con el gobierno, no las queremos en negociaciones, porque son grupos armados del narcotráfico y genocidas del pueblo indígena», dijo hoy Petro.

El mandatario también afirmó que, en el caso del EMC, seis de sus mandos ya han sido capturados, y señaló que las operaciones militares y policiales continúan en la región.

El Cauca es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia y, pese al acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, sigue siendo escenario de enfrentamientos entre disidencias, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas narcotraficantes que disputan el control territorial y de las rutas del narcotráfico. EFE

