Petro pide a Milei que «no se quiebre Argentina» tras polémica por el precio de la carne

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Bogotá, 29 abr (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidió este miércoles a su homólogo argentino, Javier Milei, que «no se quiebre Argentina», tras la controversia en redes sociales por el encarecimiento de la carne vacuna y el consumo de alternativas como la de burro en ese país.

«Hermano Milei, le solicito que no se quiebre Argentina. Más carne de res fina a los argentinos», escribió Petro en la red social X, en un mensaje que responde a críticas previas del mandatario argentino.

El pronunciamiento del jefe de Estado colombiano se produce luego de que Milei cuestionara a sectores de izquierda y responsabilizara a sus críticos por los problemas económicos, al afirmar en X que «son parte del problema», en una publicación con tono confrontativo contra opositores.

La discusión se enmarca en un debate reciente sobre el acceso a la carne vacuna en Argentina, país tradicionalmente productor y consumidor de este alimento, pero que enfrenta presiones inflacionarias y alzas de precios en alimentos básicos.

Según reportes de la prensa argentina, en regiones del sur del país se ha registrado el consumo de carne de burro como alternativa más económica, en un contexto de aumento del precio de la carne bovina y cambios en los hábitos de consumo.

Este tipo de carne, según los reportes, puede costar hasta la mitad que la vacuna, lo que ha impulsado su aparición en mercados locales.

El cruce se inscribe en las marcadas diferencias ideológicas entre ambos mandatarios, porque mientras Petro defiende un mayor papel del Estado en la economía, con énfasis en políticas sociales y la transición energética, Milei promueve un programa de corte liberal centrado en la reducción del gasto público, la desregulación y la apertura de mercados. EFE

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