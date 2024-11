Petro pide al Congreso cambiar normas para agilizar la reforma agraria, base de la paz

3 minutos

Bogotá, 21 nov (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este jueves al Congreso que agilice el cambio de normas que «obstaculizan» la reforma agraria, en un acto conmemorativo por el octavo aniversario de la firma del acuerdo de paz con las FARC.

«Acá se firmó la reforma agraria, pero no hay voluntad de hacer la reforma agraria. Es claro que no cumpliremos la meta si no se aprueban las normas para hacer ese traslado de tierras», dijo Petro en el acto celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

La reforma rural integral es el primer punto del acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016 con las FARC para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado interno con esa guerrilla.

«A pesar de los esfuerzos de este Gobierno, la reforma agraria está lejos. El dato global es de 300.000 hectáreas entregadas a campesinos, de tres millones que se pactaron. Es decir, en este gobierno se entregó el 10 %. La diferencia con el anterior Gobierno es abismal», aseguró el mandatario.

Al hacer referencia a las inversiones en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para impulsar el desarrollo de las zonas más golpeadas por el conflicto armado interno, Petro aseguró que han tenido «serios retrasos» en gobiernos pasados y que el «dinero para esa transformación de esas zonas «se lo robaron».

Sin embargo, aseguró que esos dineros ahora serán manejados directamente por las comunidades y recordó que para eso se busca modificar el Sistema General de Participaciones (SGP), que está a un debate de ser aprobado en el Congreso, pero alertó de que las organizaciones armadas ilegales pueden intentar apoderarse de esos recursos.

«Las mismas organizaciones armadas financiadas por el narcotráfico irían por la captura del dinero y lo transformarían en un dinero para la guerra. Todo depende del éxito en pacificar y la fortaleza del poder popular en los territorios», aseveró el mandatario.

En el acto estuvieron la secretaria general adjunta de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo, y Rodrigo Londoño, último jefe de las FARC y actual presidente del partido Comunes, entre otros.

Por su parte, DiCarlo destacó los avances de la implementación del acuerdo e instó a las partes a avanzar en los puntos que por diferentes razones están rezagados.

«Reconocemos la importancia de las iniciativas de diálogo que ha iniciado como complemento al acuerdo y hacemos un llamado a los involucrados para que transiten el camino de la paz», dijo la funcionaria.

Falta implementación

A su turno, Londoño recalcó que falta consenso para la implementación de la participación política, segundo punto del acuerdo de paz.

Londoño se mostró preocupado por la inseguridad que ronda a los firmantes de la paz: «Son 438 firmantes asesinados, decenas de ellos están desaparecidos y centenares viven en amenazas y están desplazados», dijo, por lo que pidió medidas efectivas de protección para los desmovilizados.

«Señor presidente usted firmó un acuerdo de paz en 1990 (como parte de la guerrilla del M-19) y ahora tiene a su cargo la responsabilidad de cumplir el acuerdo de paz de 2016. Cuente con nosotros», concluyó Londoño. EFE

ocm/joc/sbb

(foto)