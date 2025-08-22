Petro pide frente común en Suramérica contra el «enemigo de la Amazonía», el narcotráfico

The Swiss voice in the world since 1935

Bogotá, 22 ago (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, llamó este viernes a afrontar de manera conjunta en Suramérica las amenazas que pesan sobre la Amazonía, en particular el narcotráfico y las economías ilícitas, a las que señaló como «el principal enemigo» de la selva «después del cambio climático».

Al abrir la V Cumbre de Países Amazónicos en Bogotá, Petro afirmó que «en Colombia, después del calentamiento global, el mayor enemigo de la Amazonía se llama narcotráfico. Mafias dedicadas al transporte de cocaína, marihuana, oro o la minería ilegal han convertido la selva en mercancía. Y esa realidad debe ser parte de nuestra discusión».

A la Cumbre Amazónica asisten además los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Bolivia, Luis Arce, así como ministros de los demás países de esta cuenca suramericana. EFE

