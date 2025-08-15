Petro postula a su polémico jefe de despacho presidencial como nuevo embajador en Brasil

3 minutos

Bogotá, 15 ago (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, postuló este viernes a su polémico jefe de despacho, Alfredo Saade, como nuevo embajador de su país en Brasil, cargo en el que de concretarse su designación, reemplazará al exministro Guillermo Rivera.

La postulación fue hecha en la página oficial de aspirantes de la Presidencia, donde fue publicada la hoja de vida de Saade para el cargo diplomático.

«El presidente Gustavo Petro me ha pedido que sea su embajador en Brasil, con instrucciones precisas para seguir construyendo relaciones de éxito con Suramérica. Fue un placer estar a su lado estos dos meses cumpliendo las tareas asignadas, las cuales realicé con éxito rotundo. Sé que este nuevo reto también lo llevaré a buen puerto», expresó el saliente jefe de despacho en X.

Saade, quien llevaba apenas dos meses en el cargo, es una de las figuras más controvertidas del gabinete de Petro, pues suele hablar de cerrar el Congreso y medios de comunicación, e impulsa la reelección del mandatario, pese a que la Constitución colombiana no lo permite.

El actual jefe de despacho presidencial es un pastor evangélico que fue precandidato presidencial en 2022 del Pacto Histórico, el partido de Petro, pero acabó dejando de lado su aspiración personal para apoyar al hoy mandatario, a quien defiende con vehemencia en las redes sociales.

Sus declaraciones en este cargo han causado controversias, como sucedió esta semana cuando comparó el riesgo de hacer política en el país con el de andar en bicicleta, a tenor de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado.

«La actividad política siempre tiene un riesgo, yo no creo que esto (el atentado y muerte) haya aumentado el miedo de los candidatos, como dicen algunos. Toda actividad tiene un riesgo, manejar bicicleta tiene un riesgo, de caerse, tropezarse, o de que lo atropelle un vehículo, y más nuestra actividad pública en un país tan convulsionado», manifestó Saade a periodistas.

Sus comentarios fueron reprobados por distintos sectores que consideraron fuera de lugar la comparación, ya que tras la muerte de Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, en diversos sectores ha aumentado la preocupación por un incremento de la violencia en la política colombiana ad portas de un año electoral.

Críticas del Pacto Histórico

El pasado 1 de agosto, el Congreso de El Salvador aprobó la reelección indefinida del presidente Nayib Bukele, un hecho que suscitó que Saade afirmara que «lo mismo pasará en Colombia». Este comentario desató las críticas de algunos miembros del oficialista Pacto Histórico que recalcaron que el Gobierno de Petro culmina el próximo 7 de agosto.

«Celebrar que suba una dictadura fascista (en referencia al Gobierno de Nayib Bukele), en la que se está experimentando todo tipo de tecnologías para el control con terror de la población en el corazón de América Latina, no representa el proceso del Pacto Histórico y mucho menos al Presidente», expresó en X la precandidata presidencial de esta formación y exministra de Ambiente Susana Muhamad.

También la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro reaccionó diciendo que «en el progresismo colombiano y en el Pacto Histórico» no celebran «el autoritarismo, ni el ascenso del fascismo en ninguna nación de América Latina». EFE

jga/csr/mf